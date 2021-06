Rivaler indgår aftale: Netanyahu-æraen er slut

Der er enighed om en ny israelsk regeringskoalition, som afslutter premierminister Benjamin Netanyahu-æraen.

Det meddeler israelsk militærs radio.

Gennembruddet er sket kort før en tidsfrists udløb ved midnat onsdag lokal tid.

Den israelske oppositionsleder Yair Lapid har meddelt præsident Reuven Rivlin, at han har opbakning til at danne en ny koalitionsregering. Det oplyser Lapids parti, Yesh Atid, i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lederen af det arabisk-israelske parti Raam, Mansour Abbas, meddelte tidligere på aftenen, at han er gået med i en koalition, som vil fjerne Netanyahu fra magten.

Sammensætningen af regeringen vil blive præsenteret for præsident Reuven Rivlin senere onsdag aften.

Det betyder, at der er sat punktum for en 12 år lang periode med den konservative Benjamin Netanyahu som israelsk premierminister.

Foto: Ronen Zvulun/Ritzau Scanpix

Yair Lapid har angiveligt fået overtalt Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina til at indgå i en samlingsregering ved at tilbyde ham at dele magten.

Lapid vil således lade højrefløjspolitikeren være premierminister i første del af embedsperioden, inden han selv tager over.

Yair Lapid fik i begyndelsen af marts mandat af præsident Reuven Rivlin til at forsøge at danne en koalitionsregering.

Det skete, efter at Benjamin Netanyahu ikke formåede at samle nok støtter til at danne en højrefløjsregering efter det seneste valg 23. marts.

Opdateres

Ritzau