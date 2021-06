Coronarestriktioner har medført et boom for cyklismen i Europa. Og kærligheden til den tohjulede skal fastholdes og prioriteres. Det mener Belgien, Holland og Luxembourg, da mere cyklisme er lig med øget folkesundhed, renere klima og bedre mobilitet.

De tre lande har skrevet en erklæring, før EU’s transportministre mødes torsdag. Heri beskriver de et »presserende behov for at stimulere cyklismen som et nødvendigt, sikkert og sundt alternativ« i byerne.