Velkommen til en dyster verden: Pigen på billedet kan se frem til at blive storesøster, men skræmmescenariet er vendt på hovedet

Det vakte opsigt, da det i sidste uge kom frem, at verdens folkerigeste land, Kina, vil hæve antallet af børn, alle ægtepar må få, fra to til tre for at imødegå, at landets befolkningstal ellers vil skrumpe dramatisk på grund af faldende fødselstal. Men Kinas problem er langtfra enestående.

I store dele af verden fødes nu så få børn, at klodens samlede befolkningstal har udsigt til at falde, hvis det fortsætter.