Stemning er giftig i Israel, hvor frygten for vold får Netanyahus mulige afløser til at advare sine børn om hans fremtid

En håndfuld israelske politikere er kommet under stærkt pres for at bryde otte partiers aftale om en ny regering til afløsning af Benyamin Netanyahu.

Omkring 800 aktivister fra den yderste højrefløj demonstrerede natten mellem torsdag og fredag foran bosætterpartiet Yaminas næstforkvinde, Ayelet Shaked’s, bolig for at lokke eller presse hende til at bryde med sit parti.