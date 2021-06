Norge lander omfattende handelsaftale med Storbritannien

Norge har indgået en »ambitiøs og omfattende« frihandelsaftale med Storbritannien, efter at briterne er trådt ud af EU, siger statsminister Erna Solberg fredag.

Der er tale om den mest omfattende frihandelsaftale, som Norge nogensinde har indgået, hvis man ser bort fra EØS-aftalen i 1992, skriver avisen VG. Formålet med EØS-aftalen var at udvide EU’s indre marked til at omfatte en række europæiske lande, der ikke er med i EU.

EØS-landene Island og Liechtenstein har fredag ligeledes indgået aftaler med Storbritannien, skriver nyhedsbureauet Reuters. Storbritannien forlod officielt EU den 31. januar 2020.

En overgangsperiode sluttede den 31. december 2020, og siden da har Norge, Island og Liechtenstein haft midlertidige handelsaftaler med Storbritannien. Storbritannien og Norge handlede i 2020 for godt 175 milliarder kroner.

Storbritannien er Norges største handelspartner, hvilket primært skyldes stor eksport af gas. Norge er briternes 13. største handelspartner.

»Britiske virksomheder og investorer har investeret over 100 milliarder norske kroner i Norge. Ved at sikre denne aftale sørger vi for, at Norge fortsat er et attraktivt land at investere i«, siger handelsminister Iselin Nybø på fredagens pressemøde ifølge det norske erhvervsmediet E24.

Opdateres ...

ritzau