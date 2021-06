Tilliden til WHO smuldrer: »De forsøgte at få mig flyttet til Bulgarien, fordi jeg råbte op«

En uafhængig rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der blev offentliggjort i maj sidste år, havde til formål at give omverdenen et billede af, hvordan Italien tacklede de første måneder i det helbredskaos, der pludselig opstod, da landet blev det første coronaramte land i Vesten. Men rapporten, som blev produceret af WHO’s Venedig-kontor, blev fjernet fra WHO’s hjemmeside efter kun et døgn.

Det fik en skandale til at rulle, for lækkede e-mails afslørede, at assisterende generalsekretær i WHO Ranieri Guerra havde truet rapportens hovedforfatter, Francesco Zambon, og forsøgt at få ændret fakta i rapporten – sandsynligvis for at dække over sit eget svigt i forbindelse med Italiens pandemiplan, som ikke var blevet opdateret siden 2006. Ranieri Guerra, var kommet til WHO fra en stilling i det italienske sundhedsministerium, hvor han havde ansvaret for netop opdateringen af landets pandemiplan. Han krævede, at datoen for Italiens pandemiopdatering blev ændret til 2016.

Francesco Zambon nægtede at adlyde og klagede efterfølgende til WHO over Ranieri Guerras forsøg på indblanding i den uafhængige rapport. Men klagen blev ignoreret. Og rapporten forsvandt som dug for solen.