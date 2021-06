Far til fængslet hviderussisk aktivist efter tv-indslag: »De knækkede ham og tvang ham«

En optagelse med den fængslede hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der er blevet vist på statsligt tv i Hviderusland, er en »skændsel«, er blevet til under pres, og er ikke andet end et forsøg på at overleve.

Det er reaktionen fra et par af de europæiske lande og fra Hvideruslands oppositionsleder og tidligere præsidentkandidat, Svetlana Tikhanovskaja.

»Alle sådanne videoer er optaget under pres. Vi skal ikke tro et eneste ord fra de folk, herunder Roman Protasevitj«, siger hun under et besøg i den polske hovedstad, Warszawa.

»De bliver lavet efter tortur. De politiske fangers opgave er at overleve«, forklarer hun.

Det halvanden time lange interview med Protasevitj, hvor han ifølge hviderussiske myndigheder ’tilstår’ at have opildnet til uroligheder i hovedstaden Minsk, blev vist på tv torsdag aften.

Han roser også den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Hen mod slutningen af indslaget tager han hænderne op til ansigtet og bryder i gråd.

Tyskland kalder indslaget »en skændsel«.

»Den hviderussiske ledelse viser endnu en gang sin foragt for demokrati og for menneskeheden«, siger den tyske regeringstalsmand, Steffen Seibert.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, hæfter sig ved, at Protasevitj »tydeligvis er under pres«. Han betegner indslaget som ’foruroligende’.

Også Roman Protasevitjs far er overbevist om, at videoen er et resultat af »mishandling, tortur og trusler«.

»Jeg kender min søn rigtigt godt. Han ville aldrig sige sådan noget, fortæller faren, Dmitrij Protasevitj.

»De knækkede ham og tvang ham til at sige det, de skulle bruge«, siger han.

Den 26-årige hviderussiske aktivist har i de seneste år ført en politisk kamp mod Lukasjenkos styre.

Protasevitj var med til at stifte Nexta, som er et af de sidste frie medier. Det har rapporteret om udviklingen i Hviderusland efter et stærkt omstridt valg sidste år.

Lukasjenkos regering har stemplet Protasevitj og mange andre som ’ekstremist’. Det er en betegnelse, styret bruger om mange systemkritikere.

Protasevitj tilbageholdes i et fængsel i Minsk.

Han var om bord på et Ryanair-fly, som blev tvunget til at lande i Hviderusland den 23. maj. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Under den tvungne mellemlanding i Minsk blev han og hans russiske kæreste anholdt.

Hvis han kendes skyldig i at have opildnet til uro, kan han få op til 15 års fængsel.

