Du kan blive stinkende rig af at blive vaccineret. Eller få en kæreste. Eller en lejlighed. Eller en stripper. Eller bare en donut

Britiske datingtjenester vil booste vaccinerede singlers profiler. Verden over lokker regeringer, flyselskaber, ølproducenter og rallybaner med lækre præmier for at lade sig stikke. Men er det, en australsk minister betegner som et dødslotteri, en god idé?