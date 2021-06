Lettelse hos CDU: Kanslerdrømme lever endnu

Sig det med blomster.

Det var så det, han gjorde, CDU’s Armin Laschet. Manden, der skal forsøge at gøre Angela Merkel kunsten efter og genvinde kanslerposten, når tyskerne går til forbundsdagsvalg i september. Det er op ad bakke for Laschet, som har måttet kæmpe hårdt for selv at blive kandidat, og han er ikke en mand, der overskygges af sin egen karisma. Det kan aflæses i CDU’s meningsmålinger, der er gået drastisk ned efter Merkels rekordmålinger under coronaen.