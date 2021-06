De vidste, at løsladt terrordømt var farlig. Men MI5 og politiet delte ikke oplysninger, så derfor kunne han slå flere ihjel

De vidste godt, at Usman Khan havde været en farlig mand. Han var godt nok idømt 16 års fængsel for planlægning af terrorangreb i Storbritannien.

Men nu var han jo bragt på ret køl og løsladt efter at have afsonet halvdelen af sin straf. Han blev inddraget i et rehabiliteringsprogram, Cambridgeuniversitet stod for.