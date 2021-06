Netanyahus skæbne som premierminister afgøres næste mandag

Israels parlament vil mandag 14. juni stemme om at godkende en ny regering, oplyser parlamentets formand, Yariv Levin.

Den nye regering vil bestå af partier, der er modstandere af den hidtidige premierminister, Benjamin Netanyahu. Han har i 12 år stået i spidsen for en højreregering og kæmper hårdt for at blive ved magten.

Den nye regering skal i første omgang ledes af den højrenationale Naftali Bennett i to år, Herefter skal han afløses af midterpolitikeren Yair Lapid, der har været en drivende kraft i at samle en koalition af otte partier, blandt dem et arabisk parti, for at vippe Netanyahu fra magten.

»Et parlamentsmøde indkaldes for at afgøre, om en regering kan være klar inden for syv dage. Det vil sige 14. juni 2021«, siger formanden til det israelske parlament.

ritzau