Canadisk politi: Mand dræbte fire muslimer bevidst ved påkørsel

Det var en bevidst handling, da en 20-årig mand søndag i Canada kørte over fortovskanten i sin pickup og dræbte fire ud af fem medlemmer af en muslimsk familie ved at køre dem ned. Det mener canadisk politi, som mandag på et pressemøde oplyser, at manden bliver sigtet for drab og forsøg på drab. Det udelukkes heller ikke at sigte ham for terrorisme.

»Der er bevis for, at dette var en planlagt, overlagt handling, og vi tror, at familien var udset på grund af deres muslimske tro«, siger kriminalinspektør Paul Waight på et pressemøde.

Påkørslen skete søndag lokal tid i byen London i delstaten Ontario. Familien blev ramt klokken 20.40 om aftenen lokal tid. Blandt de døde er en 15-årig pige, en 44-årig kvinde, en 46-årig mand og en 74-årig kvinde. En niårig dreng er den eneste overlevende og er på hospitalet med alvorlige skader.

Politiet har bedt om, at navnene på familiemedlemmerne endnu ikke bliver offentliggjort.

»Vi sørger med familien, hvor tre generationer nu har mistet livet«, siger Londons borgmester, Ed Holder, ved et pressemøde.

»Denne handling var et massedrab udført mod muslimer, borgere i London, og det var forankret i et voldsomt had«.

Den 20-årige mand, som menes at stå bag angrebet, blev anholdt søndag i et indkøbscenter omkring syv kilometer fra det vejkryds, hvor påkørslen fandt sted. Der bar han en vest, som kan minde om en skudsikker vest, oplyser politiet.

Påkørslen kan være det værste angreb mod muslimer i Canada, siden at en mand skød seks medlemmer af en moské ned i byen Québec i 2017.

Det står ikke klart, hvorfor politiet mener, at påkørslen søndag var en bevidst handling. Det vides heller ikke, om den 20-årige har nogen forbindelse til særlige grupper. Han er ikke tidligere straffet.

Opdateres ...

ritzau