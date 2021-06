Harris beder migranter blive væk: »Hvis du kommer til vores grænse, så vil du blive afvist«

USA’s vicepræsident, Kamala Harris, har mandag på sit første officielle internationale besøg bedt migranter om at holde sig væk fra USA.

Harris er i Guatemala for at mødes med landets præsident, Alejandro Giammattei. Her er netop migration kommet i fokus, da antallet af migranter, der bliver standset ved grænsen mellem USA og Mexico, har nået sit højeste niveau i 20 år, siden Joe Biden blev præsident i januar.

Mange af dem kommer fra centralamerikanske lande som Guatemala, og mandag var Harris’ besked til dem ganske tydelig.

»Lad være med at komme. Lad være med at komme. USA vil fortsætte med at håndhæve vores love og sikre vores grænser. Hvis du kommer til vores grænse, så vil du blive afvist«, siger Kamala Harris på et pressemøde.

Korruptionen skal ned

Bidens administration har identificeret korruption som en underliggende årsag til den fattigdom og vold, der får rekordmange centralamerikanere til at søge mod USA.

Derfor diskuterede Harris og Giammattei på deres tre timer lange møde også USA’s planer om at oprette en antikorruptionsgruppe, der skal arbejde med lokale anklagere om at straffe korrupte aktører i regionen.

»Vi havde en robust, ærligt og grundig samtale. Præsidenten og jeg diskuterede vigtigheden af antikorruption og vigtigheden af at have en uafhængig dømmende magt«, siger Harris efter mødet.

Alejandro Giammattei har tidligere kritiseret den amerikanske regerings ifølge ham store fokus på korruption i regionen.

Washingtons forsøg på at bekæmpe de »underliggende årsager« til migration er tidligere blevet undermineret af, at flere politiske spidser i Centralamerika beskylder visse antikorruptionsorganer, som USA betragter som uafhængige, for at være forudindtagede.

Kamala Harris skal efter sit besøg i Guatemala videre til Mexico. Her skal hun tirsdag mødes med præsident Andrés Manuel López Obrador.

