Hackerne er blevet hacket: USA har generobret millioner i bitcoins fra russisk hackergruppe

USA’s justitsministerium har givet en gruppe hackere igen af samme skuffe.

Den amerikanske virksomhed Colonial Pipeline, der står bag en rørledning, der transporterer olie på tværs af USA, blev 10. maj ramt af et hackerangreb, der kostede virksomheden omkring 30 millioner kroner i løsesum til gerningsmændene. Men nu har efterforskerne hacket hackerne og generobret lidt over 15 millioner kroner. Eller rettere sagt, hvad der svarer 15 millioner kroner i bitcoins, skriver New York Times.

Cyberangrebet på Colonial Pipeline var foretaget af den russiske hackergruppe DarkSide. Det var et såkaldt ransomware-angreb, hvor hackerne tager kontrol over en virksomheds software og kræver løsepenge for at slippe kontrollen igen.