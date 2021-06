AstraZeneca er et hit i Storbritannien, men briterne er alligevel i alvorlige problemer

Professoren, der har været rådgiver for den britiske regering under epidemien, henviste til Danmarks langsomme vaccineudrulning og risikoen for at blive lagt ned af den britiske variant, der i Storbritannien er kendt som Kent- eller Alpha-varianten.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her