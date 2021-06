Danske banker beskyldes for at støtte militæret i Myanmar

Danske banker og finansvirksomheder har aktier til en værdi af over 450 millioner kroner i adskillige selskaber, som ifølge FN og menneskerettighedsorganisationer i flere år har haft et tæt økonomisk samarbejde med militæret i Myanmar.

Det får nu Erhvervsministeriet til at advare om, at EU-sanktioner, der blev indført i april, forbyder europæiske virksomheder at stille penge til rådighed for militæret i Myanmar.

»Jeg kan sige meget klart, at danske investorer skal tage et ansvar for, hvad de investerer i. Det gælder både i forhold til at overholde vedtagne sanktioner, og så handler det også helt grundlæggende om, at man har øje for sit samfundsansvar, når man investerer. Det ansvar forventer jeg selvfølgelig også, at virksomhederne lever op til«, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).