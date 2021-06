Se top-10: Her er den bedste by at leve i. Og det er ikke København

Coronarestriktioner og nedlukninger har i høj grad rykket rundt i placeringen af, hvilke byer der allerbedst at bo i. Flere europæiske byer er således dalet på listen over verdens bedste byer og har i stedet måtte vige for byer i Australien, Japan og New Zealand, viser The Economists årlige undersøgelse, der er blevet offentliggjort onsdag.

Fakta De 10 bedste og værste byer at leve i De 10 bedste: Auckland, New Zealand. Osaka, Japan. Adelaide, Australien. Wellington, New Zealand. Tokyo, Japan. Perth, Australien. Zürich, Schweiz. Genève, Schweiz. Melbourne, Australien. Brisbane, Australien. De 10 værste: Damaskus, Syrien. Lagos, Nigeria. Port Moresby, Papua Ny Guinea. Dhaka, Bangladesh. Algier, Algeriet. Tripoli, Libyen. Karachi, Pakistan. Harare, Zimbabwe. Doula, Cameroun. Caracas, Venezuela. Kilde: The Economist. Vis mere

Auckland i New Zealand topper listen på grund af sin vellykkede håndtering af pandemien, hvor samfundet er forblevet stort set åbent, lyder det fra The Economist. I mellemtiden er Wien i Østrig, der har været den bedste by at bo i fra 2018 til 2020, faldet til en 12.-plads.

Det største fald samlet i placering var Hamburg i Tyskland, der faldt 34 pladser til en 47.-plads. Her peger The Economist på, at det skyldes et øget pres på landets hospitaler, og at både Tyskland og Frankrig har fået en lavere score på grund af en forværret sundhedssituation i landene. Presset på sundhedssystemet har også haft en mærkbar effekt på kulturlivet og den overordnede trivsel på grund af begrænsninger i den frie bevægelighed.

København ryger ud af top-10

København fik i 2018 og 2019 tildelt en niendeplads på Economists liste over de bedste byer at bo i, men nu er den danske hovedstad ikke længere at finde i top-10. Den mest bemærkelsesværdige stigning blev registreret i Honolulu i Hawaii, der rykkede op med 46 pladser til en 14.-plads.

Hawaii har også været mindre hårdt ramt af pandemien end mange andre steder verden over. Dertil har den amerikanske delstat også haft en vellykket vaccineudrulning.

Helt i bunden er der til gengæld ikke nogen ændring. Her forbliver Damaskus i Syrien den by, hvor livet er sværest på grund af den igangværende borgerkrig.

ritzau