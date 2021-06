EU-rapport: Pandemien har ændret narkosmuglernes metoder og brug af feststoffer

De globale coronarestriktioner har også ramt narkoens veje til Europa, og narkosmuglere verden over har ligesom de fleste andre måtte tilpasse sig grænselukninger og rejserestriktioner. Det har betydet, at i stedet for at transportere cannabis eller kokain via en smugler er det i højere grad end før sket via containere og kommercielle forsyningskæder under pandemien.

Det er en af konklusionerne i en forskningsrapport fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) offentliggjort onsdag.

Fakta Nedslag fra rapporten Et robust og digitalt narkomarked: Narkomarkedet har tilpasset sig rejserestriktioner og grænselukninger. Det gør sig også gældende for handelsruter og -metoder, idet man er mere afhængig af smugling via containere og mindre afhængig af menneskelige kurerer.

Cannabisdyrkningen og fremstillingen af syntetiske stoffer i EU synes at være stabil, og der er ikke konstateret noget fald i afsløringen af produktionssteder.

Pandemien har også fået nogle narkosælgere til at rykke fra gadesalg til salg over krypterede beskedtjenester og sociale medier. Fra natteliv til hjemmeliv: Det er dokumenteret, at stofbrugerne i de tidlige nedlukningsperioder var mindre interesserede i stoffer, der normalt er forbundet til det rekreative brug for eksempel ecstasy (MDMA), da folk blev hjemme. Benzodiazepiner i fokus: Der er blevet registreret en stigning i brugen af benzodiazepiner, der er betegnelsen for en gruppe af receptpligtige stoffer, der anvendes som medicin mod angst og søvnforstyrrelser.

Der ses en stigning blandt stofbrugere, indsatte i fængsler og visse grupper af rekreative stofbrugere. Det kan afspejle disse stoffers store tilgængelighed og lave priser eller pandemirelaterede mentale sundhedsproblemer. Kilde: EMCDDA. Vis mere

»Vi er vidne til et dynamisk og tilpasningsdygtigt narkotikamarked, der er modstandsdygtigt over for covid-19-restriktioner«, udtaler EMCDDA’s direktør, Alexis Goosdeel, i en pressemeddelelse.

Pandemiens indflydelse har også kunnet aflæses i europæernes brug af euforiserende stoffer. Eksempelvis er brugen af ecstasy (MDMA), der normalt bliver forbundet med et festrelateret forbrug, dalet, da det var slut med at gå i byen i en lang periode.

En analyse af spildevandsprøver, som er tilgængelige for nogle europæiske byer, tyder dog på, at brugen af de fleste andre stoffer steg kraftigt i sommeren 2020. Det skyldes ifølge rapporten, at restriktionerne for bevægelse, rejser og sociale arrangementer blev lempet.

Flere misbruger crack-kokain

Blandt en af de mere bekymrende tendenser er, at brugen af crack-kokain er steget under pandemien i nogle lande.

»Jeg er især bekymret over de meget rene og stærke stoffer, der findes på gaden og på internettet, og over de 46 nye stoffer, der alene blev fundet i EU i 2020«, udtaler EU-kommissær for indre anliggender Ylva Johansson i pressemeddelelsen.

Måden at få fat i narkotika på under pandemien har også ændret sig. Således blev narkosælgere på gadeplan påvirket af de tidlige nedlukninger, og det førte til en efterspørgsel på stoffer lokalt ifølge rapporten. Dette kan have resulteret i, at flere narkosælgere er rykket fra gaden over på krypterede beskedtjenester eller sociale medier, hvor de har haft direkte kontakt til kunderne. Ifølge rapporten kan pandemien have medført en langvarig virkning på et mere digitaliseret narkotikamarked.

ritzau