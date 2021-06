Volkswagen indgår milliardforlig med ekschefer i dieselskandale

Den tyske bilgigant Volkswagen har onsdag annonceret, at den har indgået forlig med en række tidligere direktører i den såkaldte dieselgate.

Forligene, der blandt andet er indgået med tidligere topchef Martin Winterkorn, har en samlet værdi på 288 millioner euro svarende til 2,1 milliard kroner. Størstedelen af pengene – 270 millioner euro – kommer fra direktørernes forsikringer.

Volkswagen står ud over bilmærket af samme navn bag blandt andet Audi, Skoda, Seat, Bentley og Porsche.

Sagen om dieselbiler kom frem i 2015. Her viste det sig, at selskabet havde fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over, så de fremstod mere miljøvenlige, end de var. Den hemmelige mekanisme gjorde, at bilerne på vejene kunne udsende op til 40 gange så stor en mængde kvælstofilter, som måleudstyr ville vise under en test. Mere end 11 millioner dieselbiler på verdensplan var udstyret med den omstridte software.

Som en del af forliget skal Martin Winterkorn, der stoppede hos Volkswagen i 2015, selv betale 83 millioner kroner. Tidligere Audi-direktør Rupert Stadler skal punge ud med 30 millioner kroner, mens flere tidligere bestyrelsesmedlemmer også har fået bøder i millionklassen.

Sagen har været en voldsom dyr affære for Volkswagen, som har måttet betale omkring 250 milliarder kroner. Det har været til bøder, erstatninger og forlig. Forliget, som Volkswagen har indgået med de tidligere direktører, skal endelig godkendes på bilkoncernens generalforsamling 22. juli.

