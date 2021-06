»Jeg er virkelig chokeret over den her lov. Jeg er virkelig chokeret«

Isabel Santos er stærkt bekymret over udlændingepolitikken i Danmark og ekstra ked af, at det er hendes partifæller, der står bag.

Den portugisiske socialdemokrat, der repræsenterer Partido Socialista i asylspørgsmål i Europa-parlamentet, lagde først mærke til smykkeloven i 2016, der gav mulighed for at beslaglægge værdigenstande og kontanter fra asylsøgere. I vinter kom meddelelsen om, at Danmark som det første europæiske land havde taget opholdstilladelsen fra flere end 200 syriske flygtninge, fordi de danske myndigheder mente, at dele af Syrien er sikkert nok at vende tilbage til. Og så i sidste uge kom den danske lov, der lægger op til, at asylansøgere, der kommer til Danmark, i fremtiden skal sendes til et ikke nærmere specificeret land formentlig i Afrika og skal søge asyl derfra. Hvis de får asyl, skal de også som flygtninge bo der i stedet for i Danmark.