Nato er på vej ind på rigsfællesskabets enemærker i Arktis

»Arktis er russisk territorium, og det bliver det ved at være«.

Der var en god del teatertorden i den russiske udenrigsminister Sergej Lavrovs første kommentar til bemærkninger fra statsminister Mette Frederiksen (S) efter hendes gåtur i Marienborgs have med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, for en måned siden.

Statsministeren fortalte nemlig efter havevandringen at: »Det er afgørende at sørge for, at det er rigsfællesskabet, USA og Nato, som spiller den afgørende rolle i Arktis«. Blinken var en kende mere upræcis. Han talte om, at Nato skal kunne »fastholde sikkerheden i Nordatlanten«.