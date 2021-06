Albanien fyrer præsident for at antyde snyd ved valg

Albanien er onsdag gået i gang med at forberede en rigsretssag mod landets præsident, Ilir Meta, fordi han har blandet sig i valget i balkanlandet.

Dermed er han gået ud over sine beføjelser som præsident, mener det regerende socialistparti.

107 medlemmer af parlamentet stemte for at stille Meta for en rigsret. Syv stemte imod, mens tre afstod fra at stemme.

Med det store flertal imod ham er præsidenten suspenderet fra posten, mens Albaniens forfatningsdomstol gør klar til en rigsretssag mod ham. Der ventes at komme en afgørelse inden for tre måneder.

Ifølge socialisterne har Meta opfordret til vold og krænket forfatningen.

»Ilir Meta har krænket den afgørende adskillelse af magterne i vores system«, sagde premierminister Edi Rama inden onsdagens afstemning.

»Albanien kan ikke holde ham ud længere«, tilføjede han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Socialistpartiet siger, at præsidenten forud for parlamentsvalget i april stillede sig på oppositionens side og kom med beskyldninger om, at valget ville blive præget af svindel.

Fire dage inden valget blev en person dræbt og fire andre såret i skyderi mellem tilhængere af de to store partier, Socialisterne og Demokraterne.

Socialisterne lægger skylden for volden på Meta og oppositionen.

Meta afviser, at han har gjort noget galt og siger, at der er tale om et politisk hævntogt fra regeringspartiets side.

I Albanien er præsidentposten overvejende ceremoniel, men præsidenten har dog visse beføjelser omkring retsvæsen og militær.

Ilir Meta har en baggrund i Socialistpartiet. Men han brød med det i 2004 og dannede sit eget socialliberale parti, der i dag er ledet af hans kone.

I de seneste år er et bittert fjendskab øget mellem præsidenten og premierminister Edi Rama, som engang var allierede.

Højrefløjen beskylder Rama for at have autoritære tendenser.

Det er første gang, at en præsident bliver fjernet fra posten, siden Albanien i 1991 gik over til flerpartisystem.

ritzau