Russisk domstol stempler Navalnyjs bevægelse som ekstremistisk

Onsdag erklærede en russisk domstol, at oppositionslederen Aleksej Navalnyjs bevægelse er et ekstremistisk netværk. Beslutningen ses som politisk motiveret og som et signal til USA’s præsident, Joe Biden, før han i næste uge skal mødes med Vladimir Putin: Ruslands indenrigspolitik står ikke til diskussion.

Domstolens beslutning – som Putin med al sandsynlighed har sagt god for forinden – vil presse Navalnyjs bevægelse til at operere endnu mere i det skjulte. Afgørelsen kommer i en periode, hvor Kremls årelange forsøg på at knægte oppositionen lader til at være gået ind i en særdeles aggressiv fase. I henhold til dommen kan Navalnyjs organisation, sponsorer og endda også hans støtter på sociale medier nu retsforfølges og blive sendt i fængsel.