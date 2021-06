»I gør det svært for folk, der ikke er ligesom jer danskere, at bo hos jer«

Den 78-årige Javier Solana har arbejdet i det allerøverste lag af europæisk politik i en god lang menneskealder, og han har undervejs mødt et dansk særstandpunkt eller to.

Han mindes topmødet i Edinburgh i 1992, hvor Danmark aftalte sine fire undtagelser fra EU-samarbejdet. Da var Javier Solana nyudnævnt spansk statsminister. I 1995 blev han generalsekretær for den vestlige forsvarsalliance Nato. Senere, da Danmark i 2005 og 2006 blev centrum for en global storm over Muhammed-tegningerne, var Javier Solana EU’s udenrigsrepræsentant og rejste verden rundt for at prøve at få konflikten til at falde ned.

»Det er rigtigt, at I har skabt meget særlige problemer i meget særlige øjeblikke«, siger Javier Solana med et venligt smil over en zoom-forbindelse fra sit kontor i Madrid.