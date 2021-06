Myanmar indleder nye korruptionssager mod Suu Kyi

Militærstyret i Myanmar retter nye anklager om korruption mod landets folkevalgte civile leder, Aung San Suu Kyi. Styret indleder nye sager mod hende, der handler om magtmisbrug og om at have taget imod bestikkelse, skriver statslige medier torsdag.

Ifølge styret har hun på ulovlig vis modtaget 600.000 dollar – svarende til knap 3,7 millioner kroner – og godt 11 kilo guld i bestikkelse i forbindelse med en velgørende fond, hun stod i spidsen for. Hendes advokat kalder anklagerne »absurde«.

»Det er muligt, at hun har fejl og mangler, men personlig grådighed og korruption er ikke blandt dem«, siger advokaten, Khin Maung Zaw.

I forvejen har militæret, der tog magten ved et kup 1. februar, rettet en række anklager mod den 75-årige Suu Kyi. Hun er blandt andet anklaget for at have brudt coronaregler, være i ulovlig besiddelse af walkie-talkier og have overtrådt en lov om statslige hemmeligheder. Retssagen mod hende fortsætter på mandag, har en anden af hendes advokater, Min Min Soe, oplyst til det franske nyhedsbureau AFP.

Advokaten havde tidligere på ugen et møde med Suu Kyi i hovedstaden Naypyidaw. Suu Kyi har kun fået tilladelse til at møde sine advokater to gange, efter at hun blev sat i husarrest af militærjuntaen, som tog magten ved et kup den 1. februar.

Militæret hævder, at Suu Kyi og hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), snød ved valget i november sidste år, hvor det fik over 80 procent af stemmerne. Hverken Myanmars egen valgkommission eller uafhængige observatører har kunnet finde tegn på, at der blev snydt ved valget. NLD og især Suu Kyi nyder stor popularitet i det sydøstasiatiske land og fik en tilsvarende andel af stemmerne ved valget fem år tidligere. Iagttagere har peget på, at militæret formentlig har følt sig ydmyget over, at dets parti, USDP, måtte nøjes med syv procent ved valget i november.

