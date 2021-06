FN-chef erklærer hungersnød blandt 350.000 etiopiere

Mere end 350.000 mennesker i Etiopiens krigsramte Tigray-region lider under hungersnød, og millioner flere er i fare. Det konkluderer en ny analyse fra FN og nødhjælpsorganisationer, der kalder situationen for den værste fødevarekrise i et årti.

»Der er nu hungersnød i Tigray«, siger FN’s bistandschef Mark Lowcock i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Han bemærker samtidig, at analysen ikke er blevet godkendt af den etiopiske regering.

»Antallet af mennesker, der kæmper med hungersnød, er det højeste i verden, siden en kvart million somaliere mistede livet i 2011«, siger Lowcock.

De fleste af de 5,5 millioner, der bor i Tigray-regionen, har brug for fødevarehjælp. I november brød der kampe ud i regionen mellem regeringstropper og regionens tidligere herskende parti, Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF). Styrker fra nabolandet Eritrea er også trådt ind i konflikten for at støtte den etiopiske regering. Kampene har dræbt tusindvis af civile og tvunget mere end to millioner på flugt fra den bjergrige region.

ritzau