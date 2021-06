Amnesty: Kina har skabt »et dystopisk helvedesagtigt sted med et rystende omfang«

Undertrykkelsen af hundredtusindvis af uighur-muslimer i den kinesiske provins Xinjiang udgør en ’forbrydelse mod menneskeheden’.

Sådan lyder det torsdag i en ny rapport af Amnesty International.

I et 160-sider langt dokument beskriver Amnesty, hvad organisationen kalder ’ekstreme tiltag’ udført af Kina siden 2017 for at undertrykke uighurerne og andre etniske mindretal i den nordvestlige region.

Rapporten, der blandt andet indeholder vidnesbyrd fra tidligere indsatte i såkaldte genopdragelseslejre, fortæller blandt andet om et system med ’statsorganiseret tortur, forfølgelse og masseanholdelser’.

»De kinesiske myndigheder har skabt et dystopisk helvedesagtigt sted med et rystende omfang, siger Amnestys generalsekretær, Agnès Callamard.

Hun tilføjer:

»Muslimske mindretal (i Xinjiang, red.) står over for forbrydelser mod menneskeheden og andre alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne.

»Misbruget bør ryste alle menneskers samvittighed.

Ifølge Amnestys rapport er et enormt antal mænd og kvinder siden begyndelsen af 2017 blevet vilkårligt tilbageholdt.

Hundredtusindvis er blevet sendt i fængsel, mens op mod en million er blevet sendt i interneringslejre, står der i rapporten.

Alle af de mere end 50 tidligere indsatte, som Amnesty har talt med, siger, at de blev anholdt for ting som at være i besiddelse af religiøse billeder eller for at være i kontakt med nogen i udlandet.

Flere af dem beskriver også, hvordan tæsk, frarøvelse af søvn og overbefolkning er en fast del af livet i de såkaldte genopdragelseslejre.

USA beskylder i forvejen Kina for at udføre ’folkedrab’ i Xinjiang. Storbritannien har ikke villet gå så langt. Men i sidste måned sluttede landet sig til USA og Tyskland ved at opfordre Kina til at stoppe undertrykkelsen af uighur-mindretallet.

Regeringen i Beijing har gentagne gange afvist, at lejrene bliver brugt til misbrug og undertrykkelse.

Ifølge Kina er der blot tale om arbejdslejre, der skal forhindre ekstremistisk vold i regionen og samtidig booste velstanden.

Amnestys generalsekretær, Agnès Callamard, opfordrer torsdag FN til at indlede en international undersøgelse af forholdene i Xinjiang.

