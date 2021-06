Stoklund: »Jeg har ikke fået henvendelser fra søsterpartier om det her«

Forelagt kritikken fra partifæller i Europa-parlamentet, herunder påstanden om, at modtagelsescentret strider mod de internationale konventioner, svarer udlændingeordfører Rasmus Stoklund, at »det er en fri verden, vi lever i«.

»Det er man velkommen til ikke at bryde sig om. Men jeg mener ikke, at det er rigtigt, at det er i strid med konventionerne. Vi gør os netop meget umage for at sikre, at hvis vi skulle lykkes med at lave en aftale med et land, så skal det være inden for rammerne af de internationale forpligtelser, vi har tiltrådt«, siger han.