Vaccinemodstand i Pakistan: Tag så det skud! Ellers lukker vi for løn og mobil

I Pakistan har myndighederne trukket det hårde skyts frem for at overbevise befolkningen om at lade sig vaccinere mod corona. Sidste skud på stammen er fra delstaten Punjab, der har besluttet at blokere sim-kortet på telefoner, hvis ejer ikke er vaccineret.

Den føderale regering har tidligere meddelt, at offentligt ansatte ikke får udbetalt løn, medmindre de har ladet sig vaccinere. Det gælder fra 1. juli.