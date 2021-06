Slut med Netanyahu efter 12 år på posten

Med stemmerne 60-59 har Israels parlament, Knesset, søndag aften godkendt en ny koalitionsregering.

Dermed er Benjamin Netanyahu ikke længere landets premierminister efter 12 år i træk på posten.

Højrefløjspolitikeren Naftali Bennett er taget i ed som ny premierminister i den bredt sammensatte regering, der nu tiltræder.

Han leder partiet Yamina og har en fortid som forsvarsminister under Netanyahu.

Efter to år på posten er det aftalt, at midterpolitikeren Yair Lapid tager over som regeringschef. Han har også tidligere været en del af Netanyahus regering, nemlig som finansminister i 2013-2014.

Lapids sekulære parti, Yesh Atid, blev nummer to efter Netanyahus Likud-parti ved valget i marts.

Den nye koalition består af otte partier fra hele det politiske spektrum. Det primære samlingspunkt for koalitionen er, at de alle vil af med Netanyahu som premierminister.

Mange iagttagere tvivler på, at koalitionen vil overleve på sigt. Dertil er forskellene på dem for store.

Netanyahu er stadig leder af Likud og bliver nu også leder af oppositionen i Knesset.

»Hvis det er vores skæbne at være i opposition, vil vi gøre det med oprejst pande, indtil vi fjerner denne dårlige regering og kan vende tilbage og lede landet på vores måde«, sagde Netanyahu inden afstemningen.

Da hans nederlag var en realitet og Bennett var taget i ed som ny premierminister, trykkede de to mænd hånd.

I sin tale inden afstemningen mindede Bennett om, at Israel har haft fire valg i løbet af to år, og at det først nu er lykkedes at danne regering.

Den politiske krise i de seneste år har kastet Israel ’ud i en malstrøm af had og interne kampe’.

»Det er på tide med nye ledere, der kommer fra alle dele af befolkningen, som kan stoppe dette vanvid«, sagde Bennett i sin tale inden afstemningen.

Han blev mødt af tilråb fra højrefløjen, der kalder ham en ’løgner’ og ’kriminel’.

Netanyahu har tidligere betegnet Bennett som ’en forræder’ for at have vendt højrefløjen ryggen og i stedet danne regering med partier til venstre for hans eget.

