Mette Frederiksens regering kan komme i store problemer, og Joe Bidens drøm smuldrer

Mette Frederiksens mindretalsregering kan komme i store problemer. Joe Bidens drøm om bedre livsvilkår for de svageste i samfundet og en mere klimavenlig amerikansk økonomi kan lide skibbrud. Og det kan føre til statskup i en masse udviklingslande og de værste sociale uroligheder i Kina i mere end 30 år.

Så meget ravage kan højere inflation skabe, hvis den som en anden slumrende drage for alvor vågner og stikker sit hoved frem igen efter i mange år at have ligget i dvale i de fleste lande i verden, herunder Danmark.

Inflationen er et mål for, hvor meget dyrere de ting eller serviceydelser, vi forbruger, for eksempel tandpasta, benzin, mælk, computere, hotelophold eller restaurantbesøg, er blevet på et år. Og den er begyndt at røre på sig det seneste år. Men – for at blive i billedsproget – er det dragen, der blot rumsterer lidt, fordi den vender sig om på den anden side og sover videre, eller er den for alvor ved at vågne op?