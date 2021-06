17 år gammel strid mellem EU og USA kan finde sin løsning. Det er Bidens pris i kampen mod Kina

Der var travlhed i en række europæiske hovedstæder mandag aften, og det blev sent, før lysene blev slukket på kontorerne i Madrid, Paris og Berlin. I Bruxelles var der travlhed på 12. etage i Kommissionen i en by, hvor helikopterne i flere dage har patruljeret, hvor hovedfærdselsårer er lukket og betjente har stået på hvert et gadehjørne. Mandag aften blev det også intensiveret omkring EU-hovedkvarteret, for tirsdag bliver det endelig EU-toppens tur til at have sit eget møde med præsident Joe Biden.

Derfor kæmpede de i Kommissionen for at få de sidste detaljer på plads i den aftale, der skal ende en 17 år gammel handelskonflikt mellem USA og Europa. Og nok så vigtigt: Tage de første skridt ud af den handelskrig, der blev intensiveret mellem USA og EU under præsident Donald Trump. Hvor told på europæisk stål og franske vine skulle modsvares af told på motorcykler fra Harley-Davidson.

Den konflikt, tolden på stål, er ikke afblæst, men til gengæld blev der nikket i hovedstæderne til en aftale, der kan ende konflikten om statsstøtte til de to fly-giganter, europæiske Airbus og amerikanske Boeing.