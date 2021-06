Fakta

Menneskelig faktor

Under Anden Verdenskrig fandt utallige topmøder sted mellem de allierede ledere. For eksempel blev isen brudt mellem premierminister Winston Churchill og den sovjetiske leder Josep Stalin over gigantiske middage med vodka og kaviar.

I flere tilfælde indgår private besøg som led i forhandlingerne. Flere sovjetiske og russiske ledere har besøgt amerikanske præsidenters landsteder.

Den menneskelige faktor er vigtig. Men det hårde diplomatiske arbejde forud for møderne er afgørende for succes eller fiasko. USA’s udenrigsminister i 1970’erne, politologen og historikeren Henry Kissinger, formåede at bygge broer til både Kina og Sovjetunionen.









