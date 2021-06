Vestager mødte Biden: »Her er en, du kan have tillid til«

Måske symboliserer EU-kommissær Margrethe Vestager mere end så mange andre forholdet mellem USA og Europa.

I Trump-tiden var hun lagt på is i Washington, D.C., efter at have givet milliardbøder til amerikanske techgiganter for unfair konkurrence. En del af sagerne er anket og tabt, men i den daværende præsidents optik var hun en »USA-hadende tax-lady« – skattedame. Fordi hun dengang som nu kæmpede for digital skat.