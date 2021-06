Først stjal de hendes mad, mens hun gemte sig. Så sagde soldaterne nej, da veerne var sat ind

Derfor fødte hun barnet hjemme i Tigray-regionen i det nordlige Etiopien og gik i 12 dage med det sultende barn for at nå frem til en lægeklinik. Nu, da hendes pige, Tigsti, er 20 dage gammel, har hun stadig radmagre ben og et udslukt blik i øjnene – synlige tegn på det, som en chef for FN’s humanitære indsats har kaldt den værste hungerkatastrofe i verden i 10 år.

