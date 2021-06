Østrig overvejer også at sende syrerne hjem

Østrig er et af de lande i EU, der godt kan lide den danske lov om at oprette et modtagecenter for asylansøgere uden for EU. Det slog den østrigske indenrigsminister, Karl Nehammer, fast, da han tirsdag besøgte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye for at lade sig inspirere.

Østrig kan bare ikke selv følge trop.