Analyse: Joe Biden ændrede vores verdensbillede på under 100 timer

Indimellem skrives verdenshistorie med småt. Eller i hvert fald i så små bidder, at vi knap nok aner, at der virkelig er tale om verdenshistorie. Men vi skriver den lige nu. De seneste 100 timer har nærmest været vilde.

Allerede mandag blev vi vidner til et tektonisk skift i international politik: Efter i mere end 70 år at have defineret Rusland som sin hovedfjende supplerede de 30 Nato-lande på et topmøde i Bruxelles fjendebilledet med et nyt: Kina.

Bevares, amerikanerne måtte sluge, at europæerne ikke ligefrem ville bruge ordet fjende eller rival om USA’s nye stormagtsrival. Så man landede på, at Kina i stedet udgør en »systemisk udfordring« af vores demokratiske værdier. Men bevægelsen er ikke til at tage fejl af.