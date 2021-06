De første kinesere er på vej til at flytte ind i rumstation

De første astronauter, som skal opholde sig på Kinas nye rumstation, er torsdag blevet sendt afsted mod rumstationen Tiangong.

Det viser live-billeder fra kinesisk stats-tv klokken 09.22 lokal tid ved Jiuquan-affyringscenteret i Gobi-ørkenen.

En stor røgsky stiger op ved affyringsrampen, mens raketten Long March-2F skyder i vejret. De tre astronauter befinder sig i ’Shenzhou-12’-rumfartøjet ovenpå raketten.

Efter planen skal de tilbringe tre måneder på rumstationen.

Affyringen markerer starten på Kinas længste bemandede rummission til dato.

Den anses for at være en milepæl i forhold til at etablere Kina som en fremtrædende rummagt.

Efter omkring ti minutter er rumfartøjet gået i det planlagte kredsløb og er blevet adskilt fra raketten.

Det bliver mødt med højlydte klapsalver fra kontrolrummet.

Det statslige medie CCTV viser via livestreaming inde fra rumfartøjet, hvordan astronauterne løfter visirerne på deres hjelme.

Én smiler og vinker. En anden lader en kuglepen svæve frit i luften, mens han kigger på rumfartøjets manual.

»Solpanelerne har foldet sig ud på korrekt vis, og vi erklærer nu, at ’Shenzhou-12’-missionen er en total succes, siger Zhang Zhifen, som er direktør for Jiuquan-affyringscenteret.

Stort prestigeprojekt

’Shenzhou-12’ skal senere tilkobles rumstationens hovedmodul.

Her er der blandt andet separate opholdsrum for hver af astronauterne, et løbebånd og et kommunikationsrum til at sende e-mails og foretage videoopkald.

Der er tale om Kinas første bemandede rummission i næsten fem år. Den er et stort prestigeprojekt, da Kinas Kommunistiske Parti 1. juli skal fejre sit 100-års jubilæum.

Den Internationale Rumstation (ISS), som drives i samarbejde mellem USA, Rusland, Canada, Europa og Japan, skal efter planen tages ud af funktion i 2024.

Det kan potentielt gøre Tiangong til den eneste rumstation i kredsløb om Jorden.

Dog er der luftet en mulighed for, at ISS kan fungere i længere tid.

Tiangong bliver en del mindre end ISS og forventes at have en levetid på mindst ti år.

ritzau