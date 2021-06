Nordirsk partileder trækker sig efter strid om ny førsteminister

Automatisk oplæsning

Paul Givan fra Nordirlands største parti, Democratic Unionist Party (DUP), er torsdag blevet udpeget som ny førsteminister og dermed leder af den nordirske regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udnævnelsen, der er sket med opbakning fra det nationalistiske Sinn Fein, har efterfølgende ført til et internt opgør i DUP.

Partiets leder, Edwin Poots, oplyser således torsdag aften, at han trækker sig fra posten. Det sker, bare få uger efter at han blev udpeget som leder.

»Jeg har bedt partiets generalsekretær om at starte en valgproces i partiet, så en ny leder for DUP kan vælges«, sagde Poots i en meddelelse sent torsdag aften.

Ifølge lokale medier har det skabt vrede blandt DUP’s medlemmer af parlamentet i Nordirland, at Edwin Poots nominerede Givan som førsteminister uden at inddrage dem i beslutningen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det skete efter, at den britiske regering blandede sig i en langvarig strid mellem DUP og Sinn Fein om indførelse af en ny lov i Nordirland, der skal fremme irsk sprog og kultur.

De utilfredse DUP-parlamentarikere mener, at regeringen i London dermed forsøger at fremskynde indførelsen af den nye lov i et forsøg på at overbevise Sinn Fein om at bakke op om Paul Givan som ny førsteminister.

»Det har været en vanskelig tid for partiet og for landet«, sagde Edwin Poots, der fortsætter som leder af DUP, indtil en afløser er fundet.

Det konservative DUP og Sinn Fein blev i januar 2020 enige om at genoplive en regering med delt magt. Michelle O´Neill fra Sinn Fein sidder på posten som viceførsteminister.

