Fremtrædende kinesisk ekspert advarer: Kina vil øge presset på Danmark og andre Nato-lande for at få dem til at tie

Det skabte store overskrifter, da Nato-landene på et topmøde tidligere i denne uge for første gang udnævnte Kina til at være en »systematisk udfordring«.

Var Kina nu blevet en del af Natos nye fjendebillede, lød det fra iagttagere, samtidig med at den kinesiske ambassade i Bruxelles beskyldte Nato for at fortsætte den gamle koldkrigstænkning.

Men meget af det var spil for galleriet. Reelt tager den kinesiske topledelse afslappet på den skærpede tone fra Nato, vurderer Tong Zhao, der er en af Kinas mest ansete politiske analytikere og tilknyttet tænketanken Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy i Beijing.