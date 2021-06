Politiet i Hongkong greb ind mod kritisk avis – så gik oplaget amok

Hongkongs prodemokratiske avis Apple Daily øgede fredag sit oplagstal til en halv million, efter at politiet dagen forinden havde arresteret fem af dens topfolk og indefrosset for lidt over 18 millioner Hongkong-dollars (ca. 14 millioner kroner) af avisens aktiver med henvisning til loven om national sikkerhed.

Politiaktionen mod avisen og de efterfølgende arrestationer er en kraftig markering af den omdiskuterede lov om national sikkerhed, som Beijing sidste år pålagde Hongkong at indføre. Det er første gang, en så stor ransagning finder sted mod avisen, der er blevet et af symbolerne på kampen for menneskerettighederne i den kun halvvejs selvstændige bystat – og hvis lige ikke findes andetsteds i Kina.

Ifølge politiet er avisens redaktører under mistanke for at have konspireret med fremmede og bringe nationens sikkerhed i fare. Myndighederne baserer deres mistanker på, at avisen har bragt over 30 artikler, som opfordrer til internationale sanktioner mod Hongkong og Kina.