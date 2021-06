Le Pen er ved at vinde kampen om de franske sjæle. Nu gør hun klar til at vinde valgene

Deltagelsen i første omgang af det franske lokalvalg i dag og næste søndag ventes ikke at blive overvældende, på trods af at både politikere og eksperter anser det for at være en generalprøve på valget om præsidentposten. Det bliver afgjort om 10 måneder, og bliver det en succes for Marine Le Pen fra det indvandrerfjendtlige og højrepopulistiske parti Rassemblement National i dag og næste søndag, kan det give hende medvind i de kommende måneder.

Epidemien har gjort det svært at føre valgkamp, og flere målinger viser, at vælgernes tillid til politikerne daler støt. På den baggrund har præsident Emmanuel Macron været nødsaget til at kaste sig ind i valgkampen, hvor Marine Le Pen er løbet med dagsordenen, overskrifterne og opmærksomheden.