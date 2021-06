Sleepy-Joe er væk, også i de russiske medier

Ruslands præsident, Vladimir Putin var lutter smil, da han forlod Genève efter mødet med sin amerikanske kollega, Joe Biden. I optakten til mødet havde han ellers været hård. Nærmest undervejs til Genève beskrev han tidligere præsident Donald Trump som »meget talentfuld og ekstraordinær, mens Biden ifølge Putin bedst kunne ses som »karrierepolitiker«.

For Putin – den selviscenesatte handlingens mand – er det sidste noget af det værste. Man tager en tørn for sit land, når der er brug for det, og så går man tilbage til sit rigtige arbejde bagefter. For Putin kan den tørn ende med at vare næsten fire årtier, men karrierepolitiker er han ikke.

Men efter mødet var Putins opfattelse en helt anden. »Det billede af Biden, som bliver tegnet af vores medier, og sågar den amerikanske presse, har slet ikke noget med virkeligheden at gøre«, lød det pludselig. Han mindede de russiske journalister om, at Biden havde været på en længere turné i Europa, og på trods af det »så han frisk ud«. Putin tilføjede, at Biden »var helt inde i materialet. En gang i mellem kiggede han i sine noter, men det gør vi alle«. Dommen fra Putin var, at Biden »er dygtig og professionel«.