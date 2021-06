Sveriges regering vil lovliggøre dykninger ved Estonia

Automatisk oplæsning

Den svenske regering har foreslået en lovændring, som kommer til at blive vedtaget inden sommeren, så det bliver lovligt at foretage dykninger ved vraget af færgen ’Estonia’ efter 1. juli.

Fredag holdt den svenske havarikommission og den svenske stats geotekniske institut et pressemøde om de videre undersøgelser af vraget.

Et nyt hul i skibets skrog blev afsløret i den prisbelønnede dokumentar «Estonia – funnet som endrer alt», som havde premiere i efteråret 2020.

Producenterne valgte at sende dykkere ned til vraget, selv om der var erklæret gravfred på stedet, og dykning derfor er ulovlig.

Havarikommissionen siger, at det nu vil blive fulgt op.

»Hovedformålet med den nye foreløbige undersøgelse er at undersøge hullernes ophav. Hvordan opstod de? Hvornår opstod de? Opstod de før eller efter forløbet, hvor færgen sank? Det skal undersøges, siger Jonas Bäckstrand, havarikommissionens efterforskningsleder, ifølge SVT.

’Estonia’ forliste, da den var på vej fra Tallinn til Stockholm den 28. september 1994. Den har siden ligget på Østersøens bund. Af de i alt 989 mennesker om bord overlevede kun 137.

På fredagens pressemøde stod det klart, at den tidligere efterforskning af forliset fortsat ikke er genåbnet.

»En forudsætning for en genåbning er, at ny information giver mulighed for at revidere tidligere analyser og konklusioner, siger Bäckstrand.

Han er enig i kritik, som er kommet frem om, at overlevende ikke blev afhørt i de tidligere efterforskninger. Nu har havarikommissionen taget kontakt til svenskere, som overlevede katastrofen.

– Vi har gennemført mange interview, men der er stadig mange igen, siger Bäckstrand.

To svenskere blev i februar frifundet for at have brudt gravfreden ved ’Estonia’. De to var ved retten i Göteborg tiltalt for at have brudt gravfreden i forbindelse med optagelser til en tv-dokumentar foretaget i september 2019.

Dokumentaren, der blev sendt i efteråret, fik stor opmærksomhed. Med i udsendelsen var blandt andet billeder af et stort hul i skibsvraget, som frem til da ikke havde været offentligt kendt.

Den prisbelønnede journalist Henrik Evertsson og en kollega sendte en dykkerrobot ned for at tage billeder af vraget. De nægtede sig efterfølgende skyldige i anklagerne mod dem, da de sejlede ud fra Tyskland i en tysk båd.

Tyskland har ikke underskrevet loven om gravfred ved ’Estonia’.

Evertsson og holdet, som har vist filmmateriale til svenske havarieksperter, er blevet hædret med den svenske journalistpris ’Stora Journalistpriset’.

ritzau