WHO: Delta-variant er på vej til at blive dominerende globalt

Coronavarianten Delta, som først blev opdaget i Indien, er på vej til at blive den dominerende variant globalt, siger videnskabelig chef hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Soumya Swaminathan, på et pressemøde fredag.

»Delta-varianten er godt på vej til at blive den dominerende variant globalt, fordi den er mere smitsom«, siger Soumya Swaminathan.

Storbritannien oplever i øjeblikket en eksponentiel stigning for coronavarianten, mens Tysklands sundhedseksperter forudser, at varianten hurtigt vil blive den dominerende i landet. Det er på trods af, at landets vaccineudrulning går godt. I sidste uge udgjorde Delta-varianten 3,7 procent af det samlede antal smittede i Tyskland, mens den i denne uge udgør 6,2 procent.

I Storbritannien har sundhedsmyndighederne den seneste uge opdaget 33.630 nye tilfælde med varianten, hvilket bringer det samlede antal op på 75.953. Mandag valgte den britiske premierminister, Boris Johnson, at udskyde den ellers planlagte fulde genåbning af England med fire uger på grund af variantens hurtige spredning.

Også i Rusland frygter myndighederne en ny coronabølge i landet på grund af Delta-varianten. Coronavarianten blev første gang fundet i Danmark 2. april. Siden er der konstateret 193 tilfælde af Delta-varianten herhjemme. Det viser en opgørelse fredag.

ritzau