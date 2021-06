Fransk technofest endte med sårede betjente og mistet hånd

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fransk politi måtte natten til lørdag gribe ind til en technofest i den franske by Redon, hvor 1.500 gæster var til stede.

De mange gæster havde øjensynligt overtrådt det franske udgangsforbud, der træder i kraft hver aften klokken 23.00.

Det fik politiet til at sende 400 betjente ind for at sætte en stopper for festen.

Den plan var gæsterne imidlertid ikke meget for, og politiaktionen udviklede sig hurtigt til et voldeligt sammenstød mellem politi og technoentusiaster.

Politiet siger, at de festende technoentusiaster var klar til at slås, da betjentene blev sendt ind.

Ifølge politileder Emmanuel Berthier kastede gæsterne blandt andet med petanquekugler og molotovcocktails. Politiet svarede igen med tåregas. Den ophedede situation varede ifølge politiet i mere end syv timer.

»Det var krig«, siger en 22-årig gæst ved navn Flo.

Urolighederne resulterede i skader til 11 politibetjente - to af dem måtte en tur på hospitalet. En af gæsterne mistede desuden en hånd.

Fem personer blev anholdt til festen. De er nu blevet sigtet for vold mod embedsmænd.

Festen kom cirka to dage ind Frankrig efter planen skal løfte dets udgangsforbud, efter at landet øjensynligt har fået bedre styr på smitten med coronavirus i landet.

Den var blevet arrangeret som en mindehøjtidelighed for Steve Maia Canico, der mistede livet for to år siden til en musikfestival i Nantes, hvor festivalgæster kom i alvorlig karambolage med politiet.

Urolighederne resulterede i, at Steve Maia Canico faldt i loirefloden. Hans lig blev fundet mere end en måned senere, og demonstranter har siden protesteret i Nantes med sloganet ’Retfærdighed for Steve’.

ritzau