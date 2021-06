Professor: Støtteparti spiller højt spil i Sverige

En sag om huslejepriser har kastet Sverige ud i en regeringskrise, hvor statsminister Stefan Löfven kæmper for sin regerings overlevelse.

Mandag klokken 10 kan det hele være forbi for den rød-grønne regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Her har Sverigedemokraterna bebudet en mistillidsafstemning mod regeringen i Riksdagen.

Regeringens støtteparti Vänsterpartiet har højst usædvanligt meddelt, at man er parat til at stemme med imod Löfven.

»Det er to et halvt års opsparet vrede og frustration hos Vänsterpartiet, vi ser resultatet af nu«, siger Drude Dahlerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet.

Hun er tidligere aktiv i dansk politik som medstifter af og i ledelsen for JuniBevægelsen fra 1992 til 2005.

Det er et forslag om prisfastsættelse af huslejer, der har udløst krisen.

Regeringen er en mindretalsregering, og Löfven har lovet sine andre støttepartier - Centerpartiet og Liberalerna - at sætte huslejen fri.

I dag har Sverige et særligt system, hvor en organisation forhandler husleje på vegne af lejere.

Löfven har lanceret et kompromisforslag, hvor parterne på boligområdet skal forhandle for at finde en model for fastsættelse af husleje.

Men Vänsterpartiet har afvist forslaget. Partiets leder, Nooshi Dadgostar, har erklæret, at partiet vil have fjernet punktet om fri huslejedannelse helt.

Ellers er partiet klar til at stemme med Sverigedemokraterne og de to borgerlige partier Moderaterna og Kristdemokraterna om mistillid til statsministeren.

»Det handler om, at Löfven gennem to år har taget støtten fra Vänsterpartiet for givet, uden at partiet har fået den mindste politiske indflydelse«.

»Og så handler det også om, at de har en forholdsvis ny partileder, der vil vise, at hun kan sætte foden ned over for regeringen«, siger Drude Dahlerup.

Spiller højt spil

Men Vänsterpartiet spiller ifølge professoren højt spil.

For det er uvist, om vælgerne vil belønne partiet, hvis det ender med et valg. I stedet kan det resultere i et magtskifte til de borgerlige.

»Det er meget tvivlsomt, hvad Vänsterpartiet får ud af det. De spiller virkelig højt spil«, siger hun.

Hvis mandagens afstemning ender med, at regeringen bliver væltet, har Löfven valget mellem at træde tilbage eller at udskrive nyvalg inden for en uge.

