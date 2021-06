Le Pens parti kan blive størst i sydfransk region

Højrefløjspartiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, bliver det største parti i regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Det viser to valgstedsmålinger fra første runde af det franske regionalvalg søndag.

Den sydlige region er en af dem, de politiske iagttagere holder øje med.

For National Samling står stærkt her. Og hvis det lykkes partiet at hive en sejr hjem, vil det styrke Le Pen politisk ved næste års præsidentvalg.

Som medlem af Frankrigs parlament er Le Pen ikke opstillet ved regionalvalget. Men hun tegner partiet, og hendes idéer og politik vinder i stigende grad opbakning fra de franske vælgere.

I Provence-Alpes-Côte d’Azur får National Samlings kandidat, Thierry Mariani, ifølge en måling 33 procent af stemmerne.

Regionen, hvor blandt andet Marseille, Saint-Tropez, Nice og Cannes ligger, betragtes som den region, hvor National Samling har den bedste chance for at tage en sejr hjem.

Mariani ser ud til at have en lille føring over centrum-højrekandidaten Renaud Muselier, der ifølge målingen står til 30 procent. Han har indgået valgalliance med præsident Emmanuel Macrons parti.

Målingerne, der er lavet lige efter valgstederne lukkede, er umiddelbart trist læsning for Macrons parti, La République en marche.

Flere steder får partiets kandidat ikke de nødvendige 10 procent af stemmerne, der er et minimum for at gå videre til anden valgrunde.

Regionen Hauts-de-France - der omkranser havnebyen Calais i det nordlige Frankrig - er en anden region, hvor meningsmålinger forud for valget gav National Samlings kandidat en chance for at få flest stemmer.

Men her ser centrumhøjrepartiet Republikanernes kandidat ud til at klare sig bedre end ventet.

Samme billede tegner sig tilsyneladende i andre regioner, hvor National Samling klarer sig lidt dårligere end ventet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kan give Le Pen et rygstød

For alle Frankrigs 13 regioner gælder det, at hvis ingen kandidat får 50 procent af stemmerne i første valgrunde, bliver valget afgjort i anden valgrunde om en uge.

De to kandidater, der får flest stemmer i første valgrunde, mødes igen søndag 27. juni.

I anden valgrunde kan to eller endda tre kandidater danne alliancer i et forsøg på at snuppe valgsejren. Det kan i sidste ende svække National Samlings chancer.

Marine Le Pen håber at kunne hive et stik hjem i mindst én region. Endnu sidder National Samling ikke på magten i nogen af regionerne, men hvis det ændrer sig nu, kan det give Le Pen rygvind op til præsidentvalget i april næste år.

Meningsmålinger viser på nuværende tidspunkt, at der er stor sandsynlighed for, at hun og Macron mødes i anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Søndag udviste de fleste franskmænd sparsom interesse for første runde af regionalvalget. Lidt under en tredjedel af vælgerne stemte på den solfyldte sommersøndag, viser målinger.

Alligevel kan regionalvalgene blive en solid platform for en præsidentudfordring i 2022 for den højrenationale udfordrer, mener Danmarks ambassadør i Frankrig, Michael Starbæk Christensen.

»Man kan ikke sætte lighedstegn mellem et regionalt valg og et nationalt valg og sige, at det bliver én til én. Men det viser en tendens, og hvis Le Pen ender med at vinde et par regioner på næste søndag, så er det en rimelig stærk platform at stå på næste år«, siger han.

