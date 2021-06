Postkolonial melankoli: Der venter danskerne et følelsesmæssigt tab, når Grønland forlader Danmark, siger forsker

Der findes to yderpunkter i fortællingen om Danmark og danskernes rolle i Grønland siden missionæren Hans Egede og det gode skib ’Haabet’ anløb Håbets Ø lidt uden for Nuuk for 300 år siden.

Yderst på den kritiske flanke findes opfattelsen af danskerne i Grønland som en koloniherre på lige fod med andre kolonimagter. Ganske vist uden egentlig slavegørelse af den lokale befolkning, men det bundede ikke i andet end særlige lokale forhold og praktik. Her er opfattelsen, at kolonialismen ikke kan gradbøjes, og at den er ond.

Ude på den anden flanke finder man opfattelsen af Danmark og danskerne som noget unikt og godt for Grønland og grønlænderne. Uden den fjerneste afsmag af kolonimagt i traditionel forstand. Tværtimod har det været Grønland til helt særlig gavn og nytte at have Danmark som kolonimagt. Og siden at blive en reelt ligestillet del af kongeriget – ovenikøbet med en kolossal økonomisk støtte.