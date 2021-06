Kritisk avis i Hongkong udkommer torsdag for sidste gang

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den prodemokratiske avis Apple Daily i Hongkong udkommer torsdag med sin sidste udgave. Det oplyser udgiveren, Next Digital, onsdag.

Det sker efter et tumultarisk år, hvor avisen er blevet ransaget af politiet, og flere ansatte er blevet anholdt efter en ny sikkerhedslov.

Avisens redaktion blev i august ransaget af 200 betjente. Her blev ejer og Beijing-kritiker Jimmy Lai arresteret.

I sidste uge kom 500 betjente så og anholdt yderligere fem mediechefer. Onsdag blev en skribent også anholdt.

Apple Daily begrunder blandt andet lukningen med de ansattes sikkerhed. Avisen har omkring 600 journalister.

»Tak til alle læsere, abonnenter, annoncører og personer fra Hongkong for 26 års overvældende kærlighed og støtte. Nu siger vi farvel, pas på jer selv«, skriver avisen i en artikel på sin hjemmeside.

To af de fem mediechefer, der blev anholdt i sidste uge, er sigtet for at stå i ledtog med et fremmed land til fare for Hongkongs sikkerhed.

I forbindelse med ransagningen blev Apple Daily-aktiver for mindst 14 millioner danske kroner indefrosset. Det har avisen anket.

Ifølge myndighederne kan dusinvis af Apple Dailys historier have brudt den nye sikkerhedslov, der blev indført sidste år.

Rettighedsgrupper, medieorganisationer og vestlige regeringer har kritiseret sidste uges ransagninger af avisen.

»Den tvungne nedlukning af Apple Daily er den sorteste dag for mediefriheden i Hongkongs nyere historie. Dette er et uacceptabelt angreb på friheden til at ytre sig, lyder det fra Amnesty International.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Jimmy Lai afsoner for tiden domme for blandt andet at have organiseret en uautoriseret forsamling i Hongkong 1. oktober 2019, hvor der fandt en stor prodemokratisk demonstration sted.

ritzau